На Покровском направлении ВСУ обезвредили 220 окупантов — Генштаб

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 18.10.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Всего с начала этих суток произошло 195 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием трех ракет, 47 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 674 дрона-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. Украинские защитники остановили все 23 вражеских атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Одно боеприкосновение еще продолжается.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра и Ступочек. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Делиевки и Торецкая. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Романовки, Селидового, Луча и Михайловки. Наши защитники отбили 28 штурмов, еще шесть боеприкосновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 220 окупантов, из них 124 — безвозвратно. Также уничтожена одна единица автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг предпринял 55 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Пятьдесят одно боеприкосновение завершено, еще четыре — до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 123 человека. Также уничтожена одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники, к тому же поврежден один танк и две боевые бронированные машины.

На Времивском направлении противник десять раз атаковал наши подразделения возле Новоукраинки и Богоявления.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции сил обороны в районах Новоданиловки.

Шесть раз враг тщетно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На других направлениях – без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты, 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, 42-й отдельной механизированной бригады и 14-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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Напомним, что ранее 95 украинских защитников вернулись из плена.

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