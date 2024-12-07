На Покровском направлении захватчик на протяжении дня совершил 44 штурма — Генштаб ВСУ

Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Млечного.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 06.12.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала.

С начала суток произошло 163 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (2 ракеты), семь авиационных ударов (в частности, задействовал 13 КАБ) и 512 ударов дронами-камикадзе, совершил 3270 обстрелов позиций наших войск.

Вблизи Волчанская, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Ориентировочные потери врага на направлении составили 87 окупантов убитыми и ранеными, уничтожена артсистема, четыре боевых бронированных машины, 17 БпЛА, три единицы автомобильной и единица специальной техники, также повреждены ББМ и четыре единицы автомобильной техники.

Девять раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении у Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного. К настоящему времени длится два боестолкновения.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны за прошедший день в Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска. Атаки отражены.

Вблизи Белой Горы и Ступочек неудачей завершились три попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецкая, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 44 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Млечного. Три боестолкновения еще продолжаются.

Потери противника за сегодня на направлении составили 107 военных убитыми и 172 ранеными, украинские защитники уничтожили БМП, пять автомобилей, два квадроцикла, антенну управления БПЛА и мотоцикл захватчиков.

Интенсивно атакует враг наши подразделения и на Кураховском направлении. В настоящее время суток насчитывается 35 атак. Террористы пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дачного и Дальнего, в настоящее время ведутся бои в 11 локациях.

Продолжается шесть боеприкосновений на Времевском направлении, всего до сих пор агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении. Агрессор нанес авиационных ударов КАБами по гражданской инфраструктуре Новопавловки и Запорожья.

На Приднепровском направлении отражены три вражеских атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области, ведутся ожесточенные бои, украинские защитники наносят ощутимые потери российской захватнической армии.

"Сегодня отметим украинских воинов из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 425-го отдельного штурмового батальона «Скала» и 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана, которые устойчиво сдерживают нашествие нашим преимуществом. Победу! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, военные говорят, что украинским защитникам нечем сбивать КАБ. Специалисты активно ищут способы, позволяющие противодействовать КАБам, но пока их гораздо эффективнее уничтожать на земле вместе с самолетами-носителями.

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