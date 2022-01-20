На полигоне 25-летний военный закрыл побратима от взрыва гранаты

Оба военных живы. Лейтенант, совершивший храбрый поступок, сейчас находится в больнице.

На полигоне в Николаевской области 25-летний военный закрыл собой собрата от взрыва гранаты, спасая ему жизнь.

Об этом сообщаетпресс-служба командования Сил логистики ВСУ.

Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно – метания боевых гранат, военнослужащий бросил гранату, которая скатилась на бруствер.

Старший лейтенант Богдан Федосенко увидел это, мгновенно оттолкнул от места взрыва сержанта и закрыл его собой.

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. По словам медиков, парня ждет недолгая реабилитация. Сам он утверждает, что чувствует себя хорошо и хочет вернуться в войсковой строй.

В воинской части, где служит храбрый боец, рассказали, что старший лейтенант Богдан Федосенко к ним прибыл после окончания Военной академии Одессы. За два с половиной года службы он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

В командовании будут ходатайствовать к главнокомандующему ВСУ о поощрении Федосенко. "Командование сил логистики ВСУ за такой поступок характеризует его как настоящего героя ", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Донецкой области местный житель погиб от взрыва гранаты РГД-5 на собственном дворе.

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