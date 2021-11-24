На полигоне "Широкий лан" прошли военные учения с комплексным применением современного украинского оружия

На полигоне "Широкий лан" прошли военные учения с комплексным применением современного украинского оружия

Обучение посетил Министр обороны Украины и уполномоченные гости из США, Канады, Швеции, Британии и Турции.

Вооруженные силы Украины на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области проводят военные тренировки с комплексным применением высокоточного оружия. Учения посетил министр обороны Украины Алексей Резников совместно с главнокомандующим ВСУ и шестью уполномоченными гостями из-за границы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Как отмечается, на 235-м межвидовом центре подготовки частей и подразделений "Широкий Лан" были проведены инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.

"На полигоне прошли тренировки с комплексным применением высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения. В частности, состоялось выполнение огневых задач расчетами противотанковых управляемых ракет FGM-148 Javelin ПТРК "Косарь", ПТРК "Барьер" – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства 23 ноября.

Как отмечают в Минобороны, глава украинского оборонного ведомства вместе с чрезвычайными и полномочными послами Канады Ларисой Галадзой и Королевства Швеции Тобиасом Тибергом, военными атташе Канады полковником Робертом Фостером, США полковником Брендоном Пресли, Турецкой Республики капитаном 1 ранга Дженгизом Чевиком, а также командиром британской операции ORBITAL полковником Джеймсом Тхерстаном имел возможность наблюдать за маневрами украинских подразделений.

"Высокопоставленные должностные лица ознакомились с порядком выполнения боевых задач на опорном пункте, фортификационным оборудованием и экипировкой военнослужащих одной из боевых бригад", — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее Алексей Резников сообщил, что в случае атаки со стороны России Украина призовет около 200 тыс. резервистов.

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