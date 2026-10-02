На полках станет больше продуктов без украинских этикеток: что изменилось для покупателей с 1 октября

Продукты в магазине / © pixabay.com

Реклама

В Украине на полках магазинов будет появляться больше импортных продуктов без текста на государственном языке на упаковке из-за завершения части военных послаблений. Это не означает нарушения закона, ведь покупатели могут получить всю информацию на украинском языке на ценнике, через QR-код или сайт еще до приобретения товара.

Это предусматривает постановление Кабинета министров №1167 от 23 сентября 2026 года, которым он утвердил переходный порядок маркировки импортированных фасованных пищевых продуктов после отмены части послаблений, действовавших в Украине во время военного положения.

Реклама

Продажа продуктов без украинской этикетки — законно ли это

Новые правила предусматривают особый переходный механизм для импортных фасованных продуктов, на упаковке которых обязательная информация указана на иностранном языке. Он будет действовать до 1 апреля 2027 года.

Реклама

При определенных правительством условиях такие товары разрешено ввозить в Украину, вводить в обращение и продавать даже без нанесения обязательной информации на украинском языке непосредственно на упаковку или этикетку.

В то же время, это не означает, что покупателя могут оставить без необходимых сведений о товаре. Потребитель должен иметь бесплатный доступ ко всей обязательной информации на государственном языке еще до приобретения продукта.

Кроме того, на всех этапах пищевой цепи партия такого импортированного фасованного товара должна сопровождаться полной информацией о нем на украинском языке.

Такие сведения могут быть представлены как в бумажном, так и в электронном формате. Поэтому одно лишь отсутствие украинского перевода непосредственно на упаковке печенья, шоколада, макарон или другого импортного продукта еще не будет означать, что его реализация незаконна.

Реклама

Где найти данные о товаре на украинском языке

Для выполнения этого требования продавцы могут использовать разные способы. Основное условие состоит в том, что информация должна быть бесплатной, доступной и наглядной, а покупатель должен получить возможность ознакомиться с ней до приобретения товара.

Украиноязычные сведения могут размещать непосредственно рядом с соответствующим товаром, на электронном ценнике или информационном терминале. Также продавец может предоставить их в бумажном виде или опубликовать на собственном сайте или в мобильном приложении магазина.

Еще одним способом предоставить покупателю информацию на украинском языке является QR-код. В частности, на упаковке товара может оставаться оригинальная маркировка на иностранном языке, а на полке или ценнике рядом с продуктом магазин может разместить соответствующий код. После его сканирования потребитель должен получить всю необходимую информацию на украинском.

Таким образом, если покупатель увидел импортный товар без переведенной этикетки, в первую очередь следует проверить информацию на ценнике или полке, QR-код, а также сайт или приложение магазина. В то же время, если до момента приобретения человек не может получить обязательные сведения на украинском, наличие иностранной маркировки на упаковке не освобождает оператора рынка от соблюдения установленных требований.

Реклама

Какие правила продажи продуктов для Интернет-магазинов

Отдельные положения касаются продажи пищевых продуктов через Интернет. Основной принцип остается прежним: покупатель должен иметь доступ к необходимой информации еще до оформления и оплаты заказа, а не после получения посылки.

Для пищевых продуктов, которые продаются дистанционно, обязательная информация на украинском языке должна быть доступна потребителю до момента продажи. Исключение составляют сведения о минимальном сроке годности или дате «употребить до».

Следовательно, при заказе импортного продукта онлайн человек должен иметь возможность заранее ознакомиться с информацией, предусмотренной законодательством. Если же покупатель сначала оплачивает товар, а уже после доставки получает возможность увидеть полные данные о нем, причем только на иностранном языке, это не соответствует требованию доступности информации до момента продажи.

Нужно ли будет изымать такие товары после 1 апреля 2027 года

После завершения переходного периода отдельно возникает вопрос о продукции, которая уже была импортирована и введена в обращение по установленным правилам. Правительство не предусматривает автоматическое изъятие из продажи всех попавших на украинский рынок товаров в рамках переходного механизма. Если продукт был законно ввезен и введен в обращение с соблюдением соответствующих требований, то его можно будет продавать и после 1 апреля 2027 года.

Реализация такой продукции будет разрешена до истечения ее минимального срока годности или предельного срока потребления. Таким образом, изменение правил будет происходить постепенно, без необходимости массово изымать из обращения уже ввозимые продукты только по окончании переходного периода.

Отдельные правила предусмотрены для продуктов, непрерывная поставка которых особенно важна. Во время военного положения детское питание и пищевые продукты для специальных медицинских целей с маркировкой на иностранном языке разрешается ввозить на территорию Украины как гуманитарную помощь.

Для такой продукции будет действовать специальная процедура. Ее признание гуманитарной помощью, пересечение государственной границы, таможенное оформление, получение и распределение, а также контроль за использованием по назначению будут осуществляться в соответствии с порядком, который определило правительство для гуманитарных грузов.

Как изменились правила торговых марок

Постановление №1167 также предусматривает изменения, связанные с маркировкой упаковки пищевых продуктов. В частности, во время военного положения на первичной упаковке продукта разрешается использовать торговую марку, которая не совпадает с указанной на другой упаковке, упаковке или контейнере этого же продукта.

В то же время такая возможность предусмотрена только при условии, что соответствующую продукцию производит один и тот же оператор рынка.

Таким образом, новая норма охватывает случаи, когда один изготовитель выпускает аналогичные пищевые продукты под несколькими торговыми марками или использует различные виды упаковки для той же продукции.

Кстати, по информации Госпродпотребслужбы, отметка «натуральный» на продуктах часто вводит покупателей в заблуждение, ведь согласно Закону Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» ингредиент считается натуральным только при определенных условиях. Его должны производить исключительно из растений, грибов, животного сырья, микроорганизмов, воды или морских минералов, используя только разрешенные физические, микробиологические или ферментативные процессы без создания искусственных веществ. Отметку «изготовлен из натуральных ингредиентов» можно использовать, если этим требованиям отвечает каждый компонент.

Новости партнеров

Новости партнеров