На полной скорости вылетела на встречную полосу: в Новомосковске на дороге столкнулись "ГАЗель" и BMW

В результате аварии водитель иномарки погибла, второй шофер пострадал.
В Новомосковске Днепропетровской области днем 8 ноября произошло смертельное ДТП. На дороге не разминулись легковушка и "ГАЗель".
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось около 12:00 на улице Сучкова. Там столкнулись автомобили BMW и “ГАЗель”. Предварительно, авария случилась из-за того, что водитель “немца” на скорости вылетела на полосу встречного движения, где врезалась в “ГАЗель”.
В результате происшествия на месте погибла водитель иномарки. С травмами разной степени тяжести в больницу госпитализировали шофера другого транспортного средства. На месте происшествия работал следователь по ДТП. Устанавливаются все детали происшествия.
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