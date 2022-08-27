На половине Украины будут идти дожди, а на другой — будет жарить солнце: прогноз погоды на 28 августа

В воскресенье на Левобережье пройдут кратковременные дожди, а на Правобережье без осадков. Жара не отступит – будет до 30 градусов, а местами и выше.

В воскресенье 29 августа ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточных, частично северных и центральных областях. То есть осадки ожидаются на Левобережье Украины. На Правобережье Украины осадков не будет.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20 градусов, в западных областях 11-16 градусов. Днем 24-29 градусов, в южных, восточных областях и Закарпатье 30-33 градуса.

В Киевской области 28 августа переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура в области ночью 15-20 градусов, днем 24-29 градусов.

В Киеве в воскресенье без осадков и солнечно. Температура ночью 18-20 градусов, днем 26-28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 августа 2022 года / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на неделю: солнце будет жарить и ни капли дождя

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