На польско-украинской границе открыли новый пункт пропуска

С сегодняшнего дня заработал новый пункт пропуска с Польшей Нижанковичи — Мальховичи. Пересечь границу смогут легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы, сообщили.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что открытие движения началось в 13.30.

Пересечение границы для автобусов через новый пункт пропуска будет возможно только по предварительной записи в системе "Евчера". В настоящее время доступна динамическая очередь без конкретного времени для пересечения.

Поскольку пункт пропуска новый, регулярные маршруты еще не утверждены, и пересечение границы возможно только для нерегулярных перевозчиков. Регистрация в системе доступна только для таких перевозчиков. Запись можно сделать через сайт echerha.gov.ua или мобильное приложение "Евчера".

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, сколько украинцев находятся за границей. В частности, 5,3 млн сейчас – в ЕС.

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