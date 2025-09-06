На польско-украинской границе заблокирован пункт пропуска "Медика-Шегини": что происходит

Пункт пропуска

В субботу, 6 сентября, на украинско-польской границе возобновились протесты. Польские митингующие перекрыли движение грузового транспорта перед пунктом пропуска «Медика», что напротив украинского «Шегини». Ограничения, по предварительным оценкам, продлятся не менее шести часов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины(ГСПУ).

Согласно сообщению ГСПУ, блокирование началось в 12:50 по киевскому времени. Отмечается, что протест касается исключительно грузовых автомобилей. Легковой транспорт и автобусы пересекают границу в штатном режиме, без задержек.

По состоянию на момент начала акции протеста, в электронной очереди на выезд из Украины ожидало 681 грузовое транспортное средство. Зато на въезд в Украину уже оформили около 100 грузовиков, которые находились на специальной площадке. Их проезду ничто не помешает.

Место проведения акции расположено примерно в километре от польского пункта пропуска. Пограничники обещают информировать о любых дальнейших изменениях в ситуации.

