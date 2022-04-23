На польской границе очереди: украинцы возвращаются домой

На польской границе образовались значительные очереди из машин на въезд в Украину.

За сутки 22 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 70 тысяч человек и около 17 тысяч транспортных средств. Количество въехавших в Украину превысило численность выехавших.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Из Украины за прошлые сутки выбыли более 30 тысяч человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные – границу со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 40 тысяч человек, из них 35 тысяч – украинцы.

Госпогранслужба также уточнила, что за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами упало до 280 с 350-330 в предыдущие дни.

Напомним, в Польше нашли работу 77 тысяч беженцев из Украины.

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