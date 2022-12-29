На польской границе собрались очереди из авто после ракетного обстрела

В пунктах пропуска на украинско-польской границе собрались очереди из автомобилей и автобусов после российской ракетной атаки. Из-за перебоев с электроснабжением возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб.

Об этом 29 декабря сообщили в Государственной пограничной службе.

"В связи с утренними ракетными ударами врага возможны перебои с электроснабжением, которые будут сказываться на работе пунктов пропуска. Также возможна и нестабильная работа электронных систем контрольных служб из-за отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Состояние очередей с территории смежных государств можно проследить по ссылке.

Напомним, во время утренней российской атаки утром 29 декабря российская армия выпустила по Украине более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 из них.

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