На польской границе задержали пятерых украинсцев с фальшивыми COVID-сертификатами

Они хотели попасть на теритоию соседней страны.

На пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев, которые хотели попасть на территорию Польши с поддельными COVID-сертификатами.

Справки были о вакцинации от коронавируса, сообщает "Польское радио".

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Во время проверки документов польские пограничники обнаружили, что сертификаты фальшивые. Мужчин задержали в деле об использовании поддельных покументив во время пограничного контролю. Украинци получили административные решения об отказе во въезде в Польшу. Их вернули обратно в Украину.

Отмечается, что с начала 2021 года пограничники уже проявления около половины тысячи подделок различных документов в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной в Люблинском воеводстве. Следует заметить, что такое правонарушение может караться штрафом, ограничением свободы или лишением свободы от трех месяцев до пяти лет.

Как сообщалось, в Тернополе изготавливали поддельные справки ПЦР-тестов на коронавирус по заказам граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины. Занимались незаконной деятельностью четверо местных жителей. За одну поддельную справку они просили от 200 до 500 гривен. Фальсифицированные документы частные лица использовали для беспрепятственного пересечения границы и во избежание карантинных мероприятий.

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