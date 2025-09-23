На польской границе поезд протаранил украинский микроавтобус

Поезд / © Getty Images

На польско-украинской границе возле Медики в Подкарпатском воеводстве 21 сентября произошла серьезная авария: микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с поездом.

Об этом сообщило издание inPoland.

ДТП случилось 21 сентября недалеко от железнодорожной станции Медика Розжондова. Водитель Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд без светофоров и шлагбаумов именно тогда, когда по пути следовал поезд в направлении Перемышля. Избежать удара не удалось.

В бусе находился только водитель. Мужчина был в сознании, его сразу отправили в больницу.

Полиция и спасатели работали на месте происшествия. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

