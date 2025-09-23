- Дата публикации
На польской границе поезд протаранил украинский микроавтобус
На границе возле Медики украинский бус попал под поезд. Водителя доставили в больницу.
На польско-украинской границе возле Медики в Подкарпатском воеводстве 21 сентября произошла серьезная авария: микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с поездом.
Об этом сообщило издание inPoland.
ДТП случилось 21 сентября недалеко от железнодорожной станции Медика Розжондова. Водитель Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд без светофоров и шлагбаумов именно тогда, когда по пути следовал поезд в направлении Перемышля. Избежать удара не удалось.
В бусе находился только водитель. Мужчина был в сознании, его сразу отправили в больницу.
Полиция и спасатели работали на месте происшествия. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
