На Полтавщине 12-летнего мальчика поразило током на железнодорожной станции: что с ним

Поезд

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30 мая около 15:00 на железнодорожной станции «Малая Перещепина», расположенной в селе Пристанционное на Полтавщине, произошел несчастный случай.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации, 12-летний мальчик поднялся на грузовой вагон, где его поразило электрическим током.

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Вероятно, ребенок оказался в зоне действия высоковольтной линии, проходящей над путями.

Об инциденте правоохранителям сообщил диспетчер железной дороги. На место события прибыли медики и следственно-оперативная группа полиции.

© Полиция полтавской области

Пострадавший госпитализирован, его состояние пока уточняется.

Напомним, в Полтавской области во время мониторингового визита были зафиксированы серьезные нарушения прав человека в КП «Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи» Полтавского областного совета. В частности, оказалось, что людей удерживали против их воли.

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