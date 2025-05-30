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- Украина
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На Полтавщине 12-летнего мальчика поразило током на железнодорожной станции: что с ним
Полиция проверяет, устанавливает точные обстоятельства и причины происшествия.
30 мая около 15:00 на железнодорожной станции «Малая Перещепина», расположенной в селе Пристанционное на Полтавщине, произошел несчастный случай.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
По предварительной информации, 12-летний мальчик поднялся на грузовой вагон, где его поразило электрическим током.
Вероятно, ребенок оказался в зоне действия высоковольтной линии, проходящей над путями.
Об инциденте правоохранителям сообщил диспетчер железной дороги. На место события прибыли медики и следственно-оперативная группа полиции.
Пострадавший госпитализирован, его состояние пока уточняется.
Напомним, в Полтавской области во время мониторингового визита были зафиксированы серьезные нарушения прав человека в КП «Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи» Полтавского областного совета. В частности, оказалось, что людей удерживали против их воли.