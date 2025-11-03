На Полтавщине 19-летнего парня убило током на крыше вагона

Полиция расследует трагедию

Реклама

В Полтавской области 19-летнего парня поразило током на железной дороге. От полученных травм погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции региона.

Трагедия произошла в поселке Белики Полтавского района.

Реклама

«19-летнего юношу поразило током, когда он поднялся на верх одного из вагонов поезда. От полученных травм юноша погиб на месте. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти», — говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Напомним, во Львове 16-летнего парня поразило током во время практики на строительстве. Подросток погиб на месте.