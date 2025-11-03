- Дата публикации
- Украина
- 101
- 1 мин
На Полтавщине 19-летнего парня убило током на крыше вагона
В Полтавской области полиция устанавливает обстоятельства смерти юноши на железной дороге.
В Полтавской области 19-летнего парня поразило током на железной дороге. От полученных травм погиб на месте.
Об этом сообщили в полиции региона.
Трагедия произошла в поселке Белики Полтавского района.
«19-летнего юношу поразило током, когда он поднялся на верх одного из вагонов поезда. От полученных травм юноша погиб на месте. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти», — говорится в сообщении ведомства.
Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.
Напомним, во Львове 16-летнего парня поразило током во время практики на строительстве. Подросток погиб на месте.