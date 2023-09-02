На Полтавщине 6-летний ребенок придумал историю о своем "похищении": какая причина

На Полтавщине ребенок придумал историю о якобы своем "похищении", потому что боялся наказания родителей.

На Полтавщине в городе Миргород 28 августа правоохранителям поступило сообщение о "злоумышленнике", который пытался похитить с детской площадки 6-летнюю девочку. Однако впоследствии выяснилось, что ребенок соврал, потому что боялся наказания от родителей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

Так, около 16:00 в полицию обратился мужчина и сообщил, что от своей 6-летней дочери он узнал о попытке неизвестным лицом похитить ребенка с детской площадки. В то время старшая сестра девочки играла со сверстниками.

По словам ребенка между 12:00 и 13:00 к ней подошел незнакомец и силой за руку потащил через дворы в сторону школы. Предварительно, мужчина якобы заклеил ей рот липкой лентой.

Взяв показания у отца девочки, полиция начала выяснять обстоятельства "преступления". Известно, что кроме патрульных нарядов полиции на место происшествия прибыли также следственно-оперативная группа и кинологи со служебной собакой.

"В ходе первоочередных следственных и оперативных мер мы установили, что информация о похищении ребенка не соответствует действительности. Во время мониторинга камер видеонаблюдения, установленных по маршруту движения предполагаемого правонарушителя, мы увидели, что ребенок двигался в сторону школы сам, без сопровождения посторонних лиц. А потом девочка, тоже сама, вернулась в двор, расположенный рядом с местом ее проживания", — рассказал Виталий Ярмолюк, начальник Миргородского райотдела полиции.

Впоследствии ребенок признался, что ему очень хотелось пойти в школу, чтобы увидеть свою учительницу. А историю с похищением придумала, потому что боялась, чтобы родители, которые от старшей сестры узнали о том, что она ушла со двора, будут ее "ругать".

"Хорошо, что данная информация не подтвердилась. Сейчас с ребенком все хорошо. Ювенальная полиция провела соответствующую разъяснительную работу с семьей девочки", – прокомментировали в полиции.

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