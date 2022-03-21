На Полтавщине часть предприятий не возобновила работу из-за нехватки материалов, поставляемых из областей в зоне боевых действий

Из-за повышенного спроса некоторых товаров первой необходимости нет в продаже, однако службы работают над тем, чтобы возобновить их поставки в торговые сети.
В Лубнах Полтавской области часть предприятий не возобновила работу из-за нехватки материалов, поставляемых из областей в зоне боевых действий. В целом предприятия работают на 50% возможностей.
Об этом сообщил городской голова Лубен Александр Грицаенко.
"Промышленные предприятия нашего города на прошлой неделе работали примерно на 50% нагрузки, возможно кто и 100, но только две трети. Часть предприятий еще не возобновила свою работу по разным причинам. В том числе и потому, что основная часть их комплектующих была с тех территорий, которые сейчас уничтожает враг", — сообщил Грицаенко.
Из-за повышенного спроса некоторых товаров первой необходимости нет в продаже, правда, их поставки обещают наладить. Имеются перебои с товарами, производители которых в настоящее время находятся на временно оккупированной российскими захватчиками территории.
Напомним, что в Херсонской области местные партизаны отреагировали на призыв советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича по рельсовой войне. Неизвестные разобрали рельсы в одном из районов области.