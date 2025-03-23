На Полтавщине четверо детей пытали 10-летнего мальчика и требовали деньги (видео 18+)

Один из малолетних обидчиков хвастался "связями с ФСБ".

В городе Зеньков Полтавской области группа детей избила 10-летнего мальчика и потребовала у него деньги.

Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как над 10-летним мальчиком издеваются группа детей, очевидно, ровесников. Мальчика заманили на заброшенную территорию, где стали угрожать, требовать денег и избивать. Один из малолетних обидчиков хвастался "связями с ФСБ".

Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику 18+

На Полтавщине четверо детей пытали 10-летнего мальчика

Реакция полиции

Правоохранители установили, что происшествие произошло около двух недель назад в городе Зинькове, на территории недостроенного сооружения. Четверо детей (10,11,12 и 14 лет) держали и причиняли телесные повреждения своему 10-летнему знакомому. Дети вместе с родителями дали объяснение полиции. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

"По данному факту следственным подразделением полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 127 (Пытка, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что на Буковине 9-летний мальчик выстрелил в брата.

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