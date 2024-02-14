На Полтавщине готовили убийство полицейского и депутата: правоохранители предотвратили покушение – что известно

Члены преступной банды также создавали искусственные имущественные конфликты и требовали средства с граждан.

В Полтавской области 14 февраля задержаны организатор и члены группировки, которые готовили убийство полицейского и депутата областного совета.

Об этом сообщает Нацполиция.

Оперативники установили, что члены преступной группы готовят убийство заместителя начальника одного из районных управлений Днепропетровской области и депутата Полтавского областного совета.

Полицейского выбрали из-за его профессиональной деятельности, а депутата – в связи с общественной деятельностью по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Так, 48-летний организатор, подсудимый в одном из уголовных производств по распространению наркотиков, дал задание своему сыну пройти огневую подготовку в тире.

Для реализации плана другие участники группировки отслеживали маршруты передвижения потенциальных жертв.

Полицейские, сотрудники СБУ при силовой поддержке спецподразделений ДСР, КОРД ГУНП в Полтавской области и сотрудников спецподразделения СБУ задержали членов группировки и провели 12 обысков.

В ходе досудебного расследования установлены организатор и семь его сообщников, включая родного сына.

Отец фигуранта создал преступную группу с целью распространения преступного воздействия и вымогания средств граждан. Членами группировки стали знакомые сына, имевшие хорошую физическую подготовку.

Члены вооруженной преступной банды создавали искусственные имущественные конфликты и требовали денежные средства с граждан.

В течение 2023 года сообщники убили одного человека и покушались на убийство другого. Пока известно о жестоком убийстве мужчины, вступившего в конфликт с членами группировки.

"К убийству фигуранты тщательно готовились и изучали маршруты передвижения, а потом в вечернее время застрелили мужчину из охотничьего ружья. Второй жертвой мог стать мужчина, который продал это ружье членам группировки и дал об этом свидетельство полиции. Устроив преследование, по автомобилю жертвы был открыт огонь, а при попытке побега мужчину пытались забить битами, однако ему удалось сбежать", – рассказали правоохранители.

Организатору, его сыну и еще одному сообщнику сообщено о подозрении по:

ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

ст. 115 (Умышленное убийство);

ч. 1 ст. 255-1 (Установление или распространение преступного воздействия);

ст. 257 (Бандитизм);

ст. 189 (Вымогательство).

В ближайшее время другим пяти фигурантам будет вручено уведомление о подозрении.

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