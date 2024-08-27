На Полтавщине хотели мобилизовать мужчину с диагнозом "умственная отсталость": как это закончилось

В Полтавской области мужчину с диагнозом "умственная отсталость" пытались мобилизовать в армию, однако он уклонился.

Об этом идет речь в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области.

По данным суда, у мужчины диагноз F70.0 (легкая умственная отсталость) и образование только 9 классов. 23 января 2024 мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации.

"В соответствии с приложением 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины категории лиц, болеющих умственной отсталостью легкой степени пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", — говорится в пояснении суда.

Также известно, что степень умственной отсталости мужчины еще и осложнена синдромом зависимости вследствие употребления алкоголя.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "прошел военно-врачебную комиссию, которая его признала годной к военной службе. Повестку на отправку в воинскую часть получил, но в назначенный день и время на отправку в воинскую часть не явился, потому что испугался".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Луцке мужчина заявил, что в ТЦК его хотели мобилизовать на фронт "добровольцем".

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