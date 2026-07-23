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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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402
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На Полтавщине львица травмировала 5-летнего мальчика: ребенок в больнице

Экскурсия в центр реабилитации животных в Полтавской области закончилась операционным столом для 5-летнего мальчика.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Полтавской области львица напала на 5-летнего ребенка

На Полтавщине львица напала на 5-летнего ребенка

В Полтавской области львица напала на 5-летнего мальчика, который вошел в соседний вольер с родителями покормить и погладить тигров.

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Инцидент произошел в центре реабилитации диких животных в Котельве. Жители Ахтырки Сумской области с двумя детьми приехали в центр на экскурсию.

Ветеринарный врач заведения позволил семье покормить тигров в вольере. В это время львица, находившаяся в соседнем вольере, сквозь металлическое ограждение лапой схватила за ногу 5-летнего супруга.

В результате укуса ребенок получил телесные повреждения. Мальчик прооперирован, он находится в больнице.

«Ребенок был прооперирован хирургами. В настоящее время продолжает находиться в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Ее состояние стабильное», — рассказала «Суспильному» медицинский директор больницы Елена Ананевич.

Ранее на Прикарпатье полицейский застрелил агрессивную овчарку после нападения на ребенка.

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Дата публикации
Количество просмотров
402
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