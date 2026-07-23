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- Украина
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На Полтавщине львица травмировала 5-летнего мальчика: ребенок в больнице
Экскурсия в центр реабилитации животных в Полтавской области закончилась операционным столом для 5-летнего мальчика.
В Полтавской области львица напала на 5-летнего мальчика, который вошел в соседний вольер с родителями покормить и погладить тигров.
Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.
Инцидент произошел в центре реабилитации диких животных в Котельве. Жители Ахтырки Сумской области с двумя детьми приехали в центр на экскурсию.
Ветеринарный врач заведения позволил семье покормить тигров в вольере. В это время львица, находившаяся в соседнем вольере, сквозь металлическое ограждение лапой схватила за ногу 5-летнего супруга.
В результате укуса ребенок получил телесные повреждения. Мальчик прооперирован, он находится в больнице.
«Ребенок был прооперирован хирургами. В настоящее время продолжает находиться в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Ее состояние стабильное», — рассказала «Суспильному» медицинский директор больницы Елена Ананевич.
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