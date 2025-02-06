На Полтавщине мать подозревают в убийстве младенца: набрасывала на малыша мокрую одежду сразу после родов

34-летняя женщина дома родила мальчика, а затем набрасывала на новорожденного мокрую одежду.

В Полтавской области 34-летнюю роженицу подозревают в убийстве своего новорожденного сына.

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, 31 января этого года жительница Миргородского района по месту жительства родила мальчика. После родов она набрасывала на новорожденного мокрую одежду, чем ограничила младенцу доступ воздуха.

Согласно врачебному свидетельству, смерть ребенка наступила вследствие асфиксии (удушения).

Известно, что женщина – многодетная мать, на соответствующем учете в связи с беременностью не состояла. К моменту наступления родов она имела возможность обратиться в медучреждение, однако сознательно этого не сделала, отметили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Одессе тело малыша родители спрятали в морозильнике.

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