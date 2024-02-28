На Полтавщине мать троих детей занималась сексом с несовершеннолетним: женщину наказали

На суде женщина вину признала и раскаялась.
В Полтавской области к испытательному сроку приговорили женщину, занимавшуюся сексом с подростком. Также женщину обвинили в краже и выращивании каннабиса.
Об этом идет речь в приговоре Глобинского районного суда Полтавской области.
По данным суда, мать троих детей, лишенная родительских прав, в марте 2023 года регулярно занималась сексом с парнем, которому не исполнилось 16 лет. В материалах суда указано, что это было с его согласия.
Также женщину обвинили в том, что она выращивала каннабис и украла микроволновку.
На суде женщина вину признала и раскаялась.
Суд признал ее виновной по ч.1 ст.156, ч.2 ст.309, ч.4 ст.185 Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.
Напомним, в Харькове полиция за 50 долларов купила секс-видео, чтобы наказать вебмоделей.
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