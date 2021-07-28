На Полтавщине мэр отметил советский праздник на фоне флага с красной звездой

На Полтавщине мэр отметил советский праздник на фоне флага с красной звездой

Полиция начала расследование из-за публичного использования запрещенной символики коммунистического режима.

По старой советской традиции, мэр города Хорол (Полтавская область) Сергей Волошин отметил день ВМФ в последнее воскресенье июля и сфотографировался с флагом военно-морского флота СССР. После скандала, который вызвали обнародованные фото в Сети, полиция начала расследование по факту публичного использования коммунистической символики.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев на своей Facebook-странице.

По его словам, все обстоятельства события будут выяснены в рамках уголовного производства. "По данному факту следователем полиции, под процессуальным руководством Хорольского отдела Лубенского окружной прокуратуры сведения внесены в ЕГДР по части 1 статьи 436 -1 Уголовного кодекса Украины", — уточнил представитель полтавской милиции.

Санкцией этой статьи предусмотрено наказание за изготовление, распространение и публичное использование запрещенной символики — до пяти лет лишения свободы.

После огласки этой истории Сергей Волошин удалил со своей страницы фото, которые его скомпрометировали, но их уже перепостили другие пользователи Сети. Как свидетельствуют скриншоты поста хорольского мэра, он уже десятилетиями придерживается традиции отмечать день ВМФ в такой обстановке.

"Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живет море, неоценима... Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир..." — говорилось в подписи к опубликованным снимков.

Как известно из биографии мэра, с 1988 по 1991 года Волошин служил в военно-морском флоте СССР.

Кстати, в Украине день ВМС отмечают в первое воскресенье июля (в этом году — 4 июля), а в России, как и раньше в СССР, — в последнее воскресенье июля (25 июля).

Напомним, во Львове полностью демонтировали советский Монумент славы. Фигуры советского монумента перенесут в музей "Территория террора".

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