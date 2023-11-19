На Полтавщине младенца выбросили на мусорник: в каком состоянии ребенок

В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленника, который выбросил ребенка на помойку.
В Полтавской области на мусорнике нашли живого младенца.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Ребенка обнаружил местный житель, который сразу обратился в полицию. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.
Младенца каретой скорой помощи отправили в перинатальный центр города Кременчуг, где ему оказывают необходимую помощь. Состояние ребенка средней тяжести.
"Полицейские проводят оперативно розыскные мероприятия с целью установления личности человека, выбросившего ребенка. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия", — отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве скончался 8-месячный мальчик. В смерти ребенка подозревают его мать.
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