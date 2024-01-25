На Полтавщине мужчина дважды изнасиловал 12-летнюю девочку

В Полтавской области осудили мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку.

Об этом сообщили на сайте прокуратуры Полтавской области.

Мужчину осудили на 15 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

По данным следствия, мужчина из Миргородского района дважды совершил действия сексуального характера. Об этом правоохранителям сообщила мать девочки.

"На момент совершения противоправных действий потерпевшей исполнилось 12 лет. О возрасте соседки мужчина знал. Свою вину в совершении преступлений он признал полностью", — говорится в сообщении.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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