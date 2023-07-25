На Полтавщине мужчина из-за денег пытал детей своей сожительницы: у 6-летнего мальчика пулевое ранение

Подозреваемый был задержан без возможности внесения залога.
В Полтавской области задержан 38-летний мужчина, который пытал 8-летнюю дочь и 6-летнего сына своей сожительницы. Он требовал от детей признаться в краже денег.
Об этом пишет прокуратура Полтавской области.
По данным следствия, 20 июля 38-летний мужчина жестоко избил 8-летнюю девочку и 6-летнего мальчика. Это – дети его сожительницы. Он требовал от малышей признаться в краже денег. При осмотре у мальчика также было найдено ранение, похожее на пулевое.
"С целью установления степени тяжести полученных детьми телесных повреждений в уголовном производстве назначены судебно-медицинские экспертизы", — говорится в сообщении.
Житель Кременчуга уведомлен о подозрении в пытках малолетних детей (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Его заключили под стражу без права внесения залога. Продолжается следствие.
Напомним, на Буковине мужчина изнасиловал 10-летнюю соседку и шесть лет скрывался за границей. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.
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