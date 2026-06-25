На Полтавщине мужчина изнасиловал ребенка и убил двумя ударами ножа в сердце: как его наказал суд (фото)

Злоумышленник / © Офис Генерального прокурора

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Полтавский районный суд вынес приговор для 57-летнего мужчины, который жестоко убил и изнасиловал 12-летнюю девочку. Следствие доказало, что осужденный также совершил сексуальное насилие в отношении другого малолетнего ребенка. Преступник проведет оставшуюся жизнь за решеткой.

Об этом пишет офис генерального прокурора.

Ужасное преступление произошло вечером 26 мая 2024 года. Девочка находилась возле одного из местных рынков вместе со своей матерью и отчимом. Пока взрослые были заняты работой, 57-летний полтавчанин подъехал на собственном автомобиле. Воспользовавшись доверчивостью ребенка, он заманил его в салон транспортного средства и уехал в неизвестном направлении.

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Сразу после исчезновения дочери обескураженная мать обратилась за помощью в правоохранительные органы. Ребенка непрерывно искали в течение четырех суток. Правоохранители, волонтеры и неравнодушные граждане тщательно проверяли подъезды, городские дворы, кустарники и окрестные лесополосы.

Следствием и прокурорами в суде было доказано, что злоумышленник привез похищенную девочку в свое частное жилье. Там он изнасиловал ребенка и фотографировал его раздетым. На следующее утро мужчина вывез малолетнюю в лесополосу, где убил двумя ударами нож прямо в сердце.

Чтобы скрыть следы жестокого преступления, полтавчанин обжег тело жертвы с помощью газовых горелок и наблюдал за процессом горения. После этого он перевез обгоревшие останки ребенка за 30 километров к другой лесополосе, где прикрыл их ветками.

Во время проведения обысков в квартире фигуранта правоохранительные органы изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. В ходе экспертизы были обнаружены фотографии еще одного малолетнего ребенка без одежды.

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Благодаря этим находкам следствию удалось установить другой эпизод преступления осужденного. Как выяснилось, в августе 2023 года мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 9-летней внучки своих знакомых.

Глава Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий прокомментировал поведение подсудимого во время судебных заседаний и попытки избежать ответственности.

«Обвиняемый неоднократно менял свою позицию по признанию вины, пытался ввести в заблуждение органы досудебного расследования и суд. Он сообщал ложную информацию о якобы предварительно согласованных встречах с малолетней и отрицал принадлежность ему компьютерной техники, изъятой на дому. Все это свидетельствует об отсутствии осознания им противоправности своих действий», — отметил он.

Суд / © Офис Генерального прокурора

Суд признал фигуранта виновным по ряду тяжелых статей. В частности, речь идет об изготовлении и хранении детской порнографии, принуждении малолетней к участию в ее создании, сексуальном насилии, изнасиловании, похищении малолетнего ребенка, а также умышленном убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление. По решению суда злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы.

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Напомним, в мае в Днепре задержан 40-летний ранее судимый мужчина по подозрению в похищении, пытках, изнасиловании и жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Ребенка искали больше суток после того, как он не вернулся домой. Тело школьника со связанными руками обнаружили в заброшенном здании; следствие продолжается по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

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