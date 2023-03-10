На Полтавщине мужчина изнасиловал женщину: судья вынес абсурдное решение

Злоумышленник напал на женщину, когда она возвращалась домой.

В Полтавской области суд назначил насильнику слишком мягкое наказание, поэтому прокуратура обжаловала приговор.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

"Решетиловской окружной прокуратурой обжалован приговор Кобеляцкого районного суда в отношении 31-летнего жителя Полтавского района, обвиняемого в изнасиловании женщины (ч. 1 ст. 152 УК Украины)", — отметили в ведомстве.

Когда потерпевшая возвращалась с работы домой, злоумышленник напал на нее и с применением силы совершил действия сексуального характера.

За совершенное судом первой инстанции мужчина лишен свободы на 3 года. Прокуратура обратилась в Полтавский апелляционный суд с апелляционной жалобой о назначении ему максимального наказания, предусмотренного указанной статьей, – 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области задержан 19-летний злоумышленник, изнасиловавший ребенка. Он скрывался от полиции в лесополосе. С поисками помогали военнослужащие, поднявшие в воздух квадрокоптер.

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