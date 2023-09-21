На Полтавщине мужчина насиловал 13-летнюю сестру жены

В Кременчугском районе задержан мужчина, который неоднократно насиловал малолетнюю сестру жены. Девочке всего 13 лет.

О случившемся сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

"По данным следствия, обвиняемый весной этого года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 13-летней сестры своей жены. Глобинской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Кременчугского района за изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Напомним, в Полтавской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своих знакомых, когда находился у них в гостях.

А на Львовщине полицейские разыскали и задержали 34-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку. Он совершил преступление в состоянии опьянения.

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