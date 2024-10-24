На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации, потому что "имеет бронь": его наказали

В Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что "забронирован" от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчина работает в должности водителя в ООО "Европа Транс Агро". В апреле 2024 года его признали годным к мобилизации и вручили повестку, однако житель Полтавщины уклонился от военной службы.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что в настоящее время уже имеет бронь от мобилизации.

Суд учел то, что житель Полтавщины «не судим, официально трудоустроен и в настоящее время забронирован, по месту работы характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит».

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в ТЦК рассказали, что будет, если не забрать повестку из почты.

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