На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации, потому что "имеет бронь": его наказали

На суде мужчина вину признал.
В Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что "забронирован" от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.
По данным суда, мужчина работает в должности водителя в ООО "Европа Транс Агро". В апреле 2024 года его признали годным к мобилизации и вручили повестку, однако житель Полтавщины уклонился от военной службы.
На суде мужчина вину признал. Он заявил, что в настоящее время уже имеет бронь от мобилизации.
Суд учел то, что житель Полтавщины «не судим, официально трудоустроен и в настоящее время забронирован, по месту работы характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит».
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.
Напомним, в ТЦК рассказали, что будет, если не забрать повестку из почты.
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