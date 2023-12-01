На Полтавщине мужчина отказался от повестки и перевел ВСУ 20 тыс. грн: помогло ли это ему

Мужчина в Полтавской области уклонился от мобилизации.

В Полтавской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который отказался брать повестку. На суде он заявил, что перевел в ВСУ 20 тыс. грн.

Об этом говорится в приговоре Лубенского горрайонного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчина 28 августа 2023 был признан годным к службе в ВСУ. В тот же день ему вручили повестку на 5 сентября для отправки в воинскую часть, однако мужчина отказался ее получать.

Старший офицер мобилизационного отделения составил акт об отказе от повестки.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он показал судье квитанции о том, что перевел на армию 20 тыс. грн. Житель Полтавщины просил его строго не наказывать.

Суд учел тот момент, что мужчина перевел средства на ВСУ и решил его не отправлять в тюрьму.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого, согласно ст. 66 УК Украины суд признает его искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, предоставление материальной помощи Вооруженным силам Украины", — говорится в объяснении.

Жителя Полтавщины признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на год испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Закарпатье мужчину из магазина забрали в ТЦК и признали "пригодным".

Читайте также: