На Полтавщине мужчина получил повестку и "запил": избежал ли он мобилизации

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили жителя Харькова, получившего повестку и начавшего злоупотреблять алкоголем и избегать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Пирятинского районного суда Полтавской области.

По данным суда, уроженец Харькова в Пирятине в июне 2023 года прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации.

5 августа 2023 года мужчина получил повестку и должен был прийти в военкомат 10 августа, однако уклонился от призыва.

На суде мужчина вину признал. Он отметил, что действительно прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии. Однако уклонился от мобилизации, потому что "запил".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

"Подсудимый совершил умышленное нетяжкое преступление, но которое создает в глазах граждан и общества в целом, негативное впечатление беспорядка, безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации, что свидетельствует о значительной общественной опасности самого преступления, а потому суд считает, что освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком не может предотвратить совершение новых уголовных преступлений другими лицами, что в условиях военного положения является недопустимым", - говорится в пояснении суда.

Приговор суда

Напомним, СМИ сообщили, что на Закарпатье представители ТЦК похитили и пытали мужчину, который непригоден к службе.

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