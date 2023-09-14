На Полтавщине мужчина пришел в гости к знакомым и изнасиловал их дочь

Жителя Кременчугского района будут судить за изнасилование малолетней девочки.

В Полтавской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своих знакомых, когда находился у них в гостях.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

"8 апреля этого года мужчина, находясь в гостях у знакомых, изнасиловал их 13-летнюю дочь. В настоящее время обвиняемый находится под стражей", — говорится в сообщении.

Глобинской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя Кременчугского района за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Напомним, во Львовской области полицейские разыскали и задержали 34-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Он совершил преступление в состоянии опьянения.

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