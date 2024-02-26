На Полтавщине мужчина пытал маленьких детей, их дедушку и устроил стрельбу: причина удивляет

В Полтавской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который пытал и стрелял в детей и их дедушку. Это произошло из-за того, что мужчина заподозрил пенсионера и малышей в краже 200 грн.

Об этом говорится в приговоре Крюковского районного суда г. Кременчуга Полтавской области.

По данным суда, мужчина проживал в однокомнатной квартире вместе со своей сожительницей, четырьмя детьми и отцом женщины. В июле 2023 года, будучи нетрезвым он во время семейного конфликта выстрелил пожилому мужчине в ухо, ребенку прострелил руку и избил других малолетних.

На суде мужчина заявил, что конфликт произошел, потому что у него украли 200 грн. Он в этом заподозрил отца своей сожительницы и начал стрелять в него. Он заявил, что не собирался стрелять ребенку в руку, но это произошло якобы случайно. Малыша он ударил, поскольку был нетрезвым. На суде мужчина заявил, что "рассердился на деда, потому что тот неоднократно воровал его деньги, которые он зарабатывал временными подработками".

Прабабушка детей на суде сказала, что она 1947 года рождения, однако вынуждена работать, чтобы содержать детей. Ее внучка начала жить с подсудимым два года назад, который рассказывал, что "является участником войны, имеет ранения, любит детей, имеет собственное жилье в г. Киев", однако это оказалось неправдой. Она отметила, что подсудимый часто бил ее сына и правнуков.

Потерпевший добавил, что он тоже работает, чтобы помогать семье, тогда как подсудимый не имеет работы. Мужчина добавил, что зять злоупотребляет алкоголем. А в июле 2023 года он стрелял в него, его внуков, а также избил детей. Причиной этого стало исчезновение 200 гривен. Он отметил, что семья живет в однокомнатной квартире и просил суд отправить обидчика в тюрьму.

Дети и их мать на суде подтвердили показания дедушки и прабабушки.

Суд исследовал материалы дела и признал подозреваемого виновным по ч.1 ст.125, ч.1 ст.127 УК Украины. Мужчину на 4 года отправили в тюрьму.

Приговор суда

Напомним, мать, утопившую двух своих малолетних сыновей в карьере на Ровенщине летом 2023 года, следователи сочли невменяемой. Правоохранители направили материалы в суд, чтобы принудительно поместить женщину в психбольницу.

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