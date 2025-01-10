На Полтавщине мужчина зарезал сожительницу: женщина умерла на глазах у своего сына

Жуткое убийство произошло во время ссоры между парой.

В Полтавской области мужчина признан виновным в умышленном убийстве сожительницы. Следующие 10 лет он будет отбывать в тюрьме.

Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

"Прокуроры в суде доказали, что в марте 2024 года мужчина совершил убийство сожительницы в доме знакомой, которой они помогали с ремонтом. После выполнения работ и застолья сожительница не хотела возвращаться домой. Во время конфликта мужчина ударил ее кухонным ножом в живот", — говорится в сообщении.

Умерла женщина в присутствии своего малолетнего сына, вышедшего из комнаты в коридор, услышав крик матери. Свою вину в совершении преступления признал обвиняемый.

Напомним, в Винницкой области мужчина поджег дом с людьми. Больше об этом читайте в новости.

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