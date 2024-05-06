На Полтавщине мужчина жестоко убил двух человек из-за денег

На Полтавщине мужчина лишил жизни знакомых из-за денег. Ранее у него уже были проблемы с законом.

Об этом стало известно из текста приговора, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений.

По данным следствия, в конце 2021 года у знакомой семьи мужчина одолжил 1 тысячу евро. Приблизительно через год, в октябре 2022-го, пришел к ним домой, чтобы обсудить вопрос долга. Во время разговора у хозяина подворья возник конфликт с обвиняемым.

"Последний решил похитить деньги у семьи. Взял предмет типа клинка ножа и не менее шести раз ударил владельца дома в грудную клетку, спину, шею и руки, а после этого ― еще пять раз ударил по голове твердым тупым предметом. Мужчина скончался на месте. После этого, по данным правоохранителей, обвиняемый пошел в дом, возле которого встретил жену потерпевшего. умерла. Ей он нанес не менее 32 ударов лезвием в лицо и руки, а тупым предметом – не менее 8 ударов в голову и несколько по рукам. Женщина также скончалась. В доме обвиняемый похитил 3800 долларов и около 34 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали во Львовской области через два дня после убийства. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также с него должны взыскать более 62 тысяч гривен расходов на экспертизы.

Напомним, в Житомирской области мужчина жестоко зарубил топором родную мать, а затем пытался избежать ответственности за убийство.

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