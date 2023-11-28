На Полтавщине мужчину ветром сдуло под поезд: чем все закончилось

Парень попал под поезд из-за сильного ветра на Полтавщине. К счастью, все обошлось.

Об этом сообщил спикер областной полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

"На железнодорожной станции Божково 25-летний житель Карловки находился очень близко к путям во время движения скоростного поезда Hyundai. В результате – мужчину сбило воздушным потоком. К счастью, все обошлось. Карловца осмотрели медики. Госпитализация не понадобилась", — сообщил Сулаев.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украину идет новый циклон, который снова принесет осадки. Он будет заходить через западные области, Черновицкую, Винницкую. Поэтому 28 ноября в западных областях и Закарпатье ожидаем осадки. Преимущественно это будет мокрый снег, иногда с дождем.

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