На Полтавщине нашли мертвым 19-летнего парня, который загадочно исчез месяц назад: подробности трагедии

Об исчезновении парня ранее сообщала его мать.

В реке Артополот в Полтавской области нашли мертвым 19-летнего парня, который исчез 15 апреля 2023 года. Полиция расследует причины трагедии.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Вблизи села Пески Заводской территориальной громады Полтавской области в реке местный житель заметил тело мужчины. Он сразу вызвал на место правоохранителей.

Водолазы извлекли из реки тело погибшего и передали полиции и судмедэкспертам. Следствие установило, что погибшим оказался 19-летний житель Миргородского района, загадочно исчезший 15 апреля 2023 года.

В Полтавской области загадочно скончался 19-летний парень. / Фото: ГУ Национальной полиции в Полтавской области

В полиции добавили, что об исчезновении парня в апреле сообщала его мать. Правоохранители пытались разыскать 19-летнего Владислава Ежелого, однако безуспешно.

Правоохранители открыли производство по 1 статье 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве правоохранители спасли мужчину, который случайно упал в озеро и не мог самостоятельно выбраться. Инцидент произошел в Голосеевском районе.

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