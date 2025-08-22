На Полтавщине нашли уникальные останки доисторического животного (фото) / © из соцсетей

Реклама

Оржицкий край снова подтвердил свой богатый исторический потенциал, подарив археологам новую уникальную находку. Местный краевед из села Зарог Наталья Погорелова случайно обнаружила бивень мамонта во время копания глины. Эта находка может свидетельствовать, что территория когда-то была населена гигантскими доисторическими животными.

Об этом сообщает Центр охраны и исследований памятников археологии.

Детали находки и ее значение

Бивень, обнаруженный на окраине лесного массива, находился чрезвычайно близко к поверхности. Это привело к его сильной эрозии. Поэтому он не подлежал музеефикации. По словам сотрудника центра Михаила Коваленко, бивень, вероятно, был принесен ледником вместе с глиняным лесом, так как залегал в верхней части склона плато правого берега реки Оржица.

Реклама

На Полтавщине нашли уникальные останки мамонта. Фото: Центр охраны и исследований памятников археологии / © соцмережі

Интересно, что это не первый палеонтологический след в этом регионе. В сентябре 2005 года находили кости мамонта на территории карьера Тарасовского кирпичного завода. После этого открытия, инициированного местным председателем райсовета, а также благодаря школьникам, передавшим обломки бивней в музей, археологи провели детальное обследование. Они обнаружили не только отдельные кости, но и целый участок с останками мамонтовой фауны на глубине 5–6 метров.

На Полтавщине нашли уникальные останки мамонта. Фото: Центр охраны и исследований памятников археологии / © соцмережі

Исторический контекст и благодарность

Хотя не всегда подобные находки свидетельствуют о наличии стоянок палеолитического времени, каждое открытие является важным шагом к возможным будущим исследованиям.

«К сожалению, не всегда находки ископаемой палеофауны свидетельствуют об открытии очередной, редкой стоянки палеолитического времени. Но каждая такая находка, каждый такой сигнал может приближать нас к такому открытию. Поэтому мы очень благодарны Наталье за то, что она интересуется историей и археологией своего края и обратилась к нам за помощью!» — говорится в сообщении.

На Полтавщине нашли уникальные останки мамонта. Фото: Центр охраны и исследований памятников археологии / © соцмережі

Находки, ранее найденные в этом районе, передали в фонды Полтавского краеведческого и Оржицкого районного музеев. Село Зарог, где был найден новый бивень, расположено неподалеку. Это дает надежду, что однажды Оржитчина может быть признана главным центром мамонтов на Полтавщине.

Реклама

На Полтавщине нашли уникальные останки мамонта. Фото: Центр охраны и исследований памятников археологии / © соцмережі

На Полтавщине нашли уникальные останки мамонта. Фото: Центр охраны и исследований памятников археологии / © соцмережі

На Полтавщине нашли уникальные останки мамонта. Фото: Центр охраны и исследований памятников археологии / © соцмережі

Напомним, на территории Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав» во время обустройства случайно обнаружили старинную польскую монету.

В начале августа работники Переяславского ПУКХ выкорчевали большую ель, которая десятилетиями росла во дворе администрации заповедника. На следующий день место осмотрел заведующий отделом археологии кандидат исторических наук Александр Колыбенко. Именно он заметил потемневшую от времени монету.

Ранее сообщалось, что под фермой XVIII века на Оркнейских островах в Шотландии археологи раскопали средневековое поселение эпохи викингов. Там исследователи обнаружили уникальный артефакт — древнее лицо, вырезанное из камня.