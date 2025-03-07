На Полтавщине обломки вражеской цели упали на дом: есть пострадавшие (фото)

Этой ночью российские оккупанты атаковали Полтавскую область. В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

"Два человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь", — подчеркнули в ОВА.

Кроме того, из-за российской атаки повреждены два частных жилых дома и бытовой газопровод.

Последствия падения сбитых целей в Полтавской области. Фото: ОВА.

Напомним, утром 7 марта в Ивано-Франковской области произошли взрывы. Известно, что в Прикарпатье сработали силы ПВО.

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