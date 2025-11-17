ТСН в социальных сетях

Украина
368
1 мин

На Полтавщине обнаружили мертвого ребенка — его искали родные

13-летняя девочка исчезла накануне, родные обратились в полицию. Уже на следующий день обнаружили ее тело.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На Полтавщине обнаружили мертвого ребенка — его искали родные

В Кременчуге обнаружили мертвой 13-летнюю девочку. Накануне родные обратились в полицию и заявили об исчезновении ребенка.

Об этом идет речь в сообщении полиции Полтавской области.

По словам родных, ребенок пропал около 14:00 16 ноября. На ее розыск немедленно ориентировали личный состав подразделения полиции.

«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали несовершеннолетнюю вблизи недостроя. К сожалению, девочка была без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии следствия, ребенок мог выпасть с высоты. Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Житомире задержан 22-летний парень по подозрению в убийстве двух женщин. Их тела посреди улицы обнаружили прохожие.

