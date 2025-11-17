На Полтавщине обнаружили мертвого ребенка — его искали родные

Реклама

В Кременчуге обнаружили мертвой 13-летнюю девочку. Накануне родные обратились в полицию и заявили об исчезновении ребенка.

Об этом идет речь в сообщении полиции Полтавской области.

По словам родных, ребенок пропал около 14:00 16 ноября. На ее розыск немедленно ориентировали личный состав подразделения полиции.

«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали несовершеннолетнюю вблизи недостроя. К сожалению, девочка была без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии следствия, ребенок мог выпасть с высоты. Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

