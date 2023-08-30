На Полтавщине оправдали мужчину, который отказался от мобилизации: судья назвал указы Зеленского "произведениями"

В Полтавской области Зинковский районный суд оправдал уклоняющегося, дважды получавшего повестки, однако отказывавшегося от службы во время мобилизации. Примечательно, что судья Сергей Должко назвал указы президента Владимира Зеленского о мобилизации "произведениями", а Министерство обороны — "частной компанией".

Об этом говорится в приговоре, опубликованном 23 августа в Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина дважды уклонился от мобилизации

Зинковский районный суд Полтавской области рассматривал дело уроженца Донецкой области, дважды проигнорировавшего повестку. В декабре 2022 года мужчину сочли годным к военной службе. В январе и марте 2023 года он получил повестки и должен был прибыть в ТКЦ и СП, однако уклонился от мобилизации

На суде подозреваемый частично признал вину. Он заявил, что якобы ВЛК не учла, что у него плоская стопа.

Скандальный приговор

Скандальное решение судьи

Во время рассмотрения уголовного дела судья принял сторону уклониста. Судья Сергей Должко обозвал законы Украины о мобилизации и военном положении якобы "авторскими произведениями", а Министерство обороны Украины "частной компанией".

В приговоре суда, размещенном почти на 40 страницах, судья решил объяснить свою позицию. Он упомянул несколько приговоров Европейского суда по правам человека, статьи Конституции Украины, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 октября 1948 года". Часть документов судья цитировал на русском языке.

Цитата по решению райсуда. Скриншот по приговору Зинковского райсуда.

В приговоре судьи Должко говорится, что якобы Минобороны – это "частная компания", потому что ведомство имеет идентификационный код юридического лица 0034022 с "частной формой собственности". Так же "частной компанией" в приговоре называют Кабинет министров, поскольку он "принадлежит частной иностранной компании Dun & Bradstreet", ссылаясь на иностранные реестры.

Цитата по решению райсуда. Скриншот по приговору Зинковского райсуда.

Цитата по решению райсуда. Скриншот по приговору Зинковского райсуда.

Цитата по решению райсуда. Скриншот по приговору Зинковского райсуда.

Кроме того, судья заявил, что ТЦК и СП имеют право "лишь призывать мужчин к себе на службу, а не комплектовать ВСУ". Он заявил, что военкомат может лишь предложить "заключить трудовой договор", а не мобилизовывать, добавив, что "Принуждение к трудовому контракту является формой рабства".

Цитата по решению райсуда. Скриншот по приговору Зинковского райсуда.

Указы президента Зеленского судья считает нелегитимными и называет их авторскими произведениями.

"Так называемые "Законы Украины" и указы президента, в том числе законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине"", указы "О введении военного положения в Украине", " Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по существу, не являются обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по государственному управлению", – говорится в приговоре.

Цитата по решению райсуда. Скриншот по приговору Зинковского райсуда.

Таким образом судья оправдал уклониста и решил его не наказывать.

Цитата по решению райсуда. Скриншот по приговору Зинковского райсуда.

Объяснение адвокатов

Аналитико-адвокационный центр "Фундация DEJURE" пояснил, что судья Должко неоднократно фигурировал в медиа, поскольку он признавал "незаконность" введения карантина в Украине и объявлял оправдательные приговоры по коррупционным делам.

"Сейчас новое "гениальное" решение судьи еще не вступило в законную силу. Мы же планируем в ближайшее время подать на судью Должко жалобу в Высший совет правосудия", — сообщили в адвокационном центре.

Напомним, как в Украине уклоняющие спорят в судах и попадают в тюрьму.

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