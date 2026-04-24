На Полтавщине отец убил 3-летнего сына: детали просто шокируют

В Полтавской области сообщено о подозрении 30-летнему мужчине в убийстве малолетнего сына.

О случившемся сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, преступление было совершено 21 апреля 2026 года. В тот день семья проснулась около пяти утра. Муж сказал жене, чтобы она еще отдыхала, после чего вместе с трехлетним сыном ушел на кухню. Там он нанес ребенку удар ножом в спину.

«После погрузил сына в ванную с водой и нанес еще несколько ударов. Убедившись, что ребенок не дышит, отец поместил тело в рюкзак вместе с канистрой бензина и кухонной лопаткой. Вышел из дома и направился в лес. В зарослях за выкопал яму, положил в нее рюкзак с мертвым малышом, облил бензином и поджег. Остатки засыпал песком и сверху положил бревно», — говорится в сообщении.

Сам подозреваемый объяснил, что причиной его действий стала ревность к сыну. Ведь после рождения жена больше уделяла внимания не ему, а малышу.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, суд принял решение о пожизненном лишении свободы мужчину, который признан виновным в смерти 8-месячного мальчика на Кировоградщине.