На Полтавщине парень прицепил к автомобилю санки с детьми: девушка получила серьезные травмы

Катание на санках за авто / © Facebook/Ivan Lenyo

На Полтавщине молодой человек прицепил к автомобилю санки с детьми и тащил их по снегу. Несовершеннолетняя девушка получила серьезные травмы.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

«В отделение №2 (город Лохвица) Миргородского райотдела полиции 28 декабря около 10:00 поступило сообщение от медиков, что в селе Решающее Миргородского района 15-летняя девушка получила телесные повреждения во время катания на санках. Полиция приступила к расследованию», — говорится в сообщении.

Получив информацию, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

В ходе проверки правоохранители установили, что 27 декабря около 23 часов местный житель 2004 года рождения прицепил к фаркопу автомобиля санки с пассажирами и осуществлял их буксировку по снегу. В результате опасных действий несовершеннолетняя девушка получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение города Полтавы, где ей оказывают необходимую помощь.

По этому факту следователи Миргородщины открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.



Полиция Полтавщины призывает граждан соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью. Напомним следующее:



▪️ категорически запрещено использовать транспортные средства для буксировки санок, тюбингов или других средств для развлечений;



▪️ зимние игры должны проходить только в специально безопасных местах, подальше от дорог;



▪️ взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье детей;



▪️ необдуманные развлечения могут привести к тяжелым последствиям и уголовной ответственности.

