- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
На Полтавщине парень прицепил к автомобилю санки с детьми: девушка получила серьезные травмы
Местный житель 2004 года рождения прицепил к фаркопу автомобиля санки с пассажирами и осуществлял их буксировку по снегу.
На Полтавщине молодой человек прицепил к автомобилю санки с детьми и тащил их по снегу. Несовершеннолетняя девушка получила серьезные травмы.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
«В отделение №2 (город Лохвица) Миргородского райотдела полиции 28 декабря около 10:00 поступило сообщение от медиков, что в селе Решающее Миргородского района 15-летняя девушка получила телесные повреждения во время катания на санках. Полиция приступила к расследованию», — говорится в сообщении.
Получив информацию, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
В ходе проверки правоохранители установили, что 27 декабря около 23 часов местный житель 2004 года рождения прицепил к фаркопу автомобиля санки с пассажирами и осуществлял их буксировку по снегу. В результате опасных действий несовершеннолетняя девушка получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение города Полтавы, где ей оказывают необходимую помощь.
По этому факту следователи Миргородщины открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Полиция Полтавщины призывает граждан соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью. Напомним следующее:
▪️ категорически запрещено использовать транспортные средства для буксировки санок, тюбингов или других средств для развлечений;
▪️ зимние игры должны проходить только в специально безопасных местах, подальше от дорог;
▪️ взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье детей;
▪️ необдуманные развлечения могут привести к тяжелым последствиям и уголовной ответственности.
Напомним, в Киеве погибла мать двоих маленьких детей, в ДТП подозревают военного .