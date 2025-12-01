ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
630
Время на прочтение
1 мин

На Полтавщине полицейский насмерть сбил двух сестер

Водитель, по предварительным выводам, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

В Полтавской области полицейский, управляя собственным Hyundai Tucson, сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине.

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура.

«В городе Карловка работник полиции, управляя своим авто Hyundai Tucson, наехал на двух 17-летних сестер, двигавшихся по обочине. От полученных травм обе девушки погибли на месте», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранитель сначала покинул место ДТП, однако вскоре вернулся. По предварительной информации, у него были признаки алкогольного опьянения. Его уже задержали.

Руководство областной полиции инициировало служебное расследование.

Напомним, в Киеве пьяный водитель на Tesla Model 3 сбил насмерть 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Дата публикации
Количество просмотров
630
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie