На Полтавщине полицейский насмерть сбил двух сестер

В Полтавской области полицейский, управляя собственным Hyundai Tucson, сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине.

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура.

«В городе Карловка работник полиции, управляя своим авто Hyundai Tucson, наехал на двух 17-летних сестер, двигавшихся по обочине. От полученных травм обе девушки погибли на месте», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранитель сначала покинул место ДТП, однако вскоре вернулся. По предварительной информации, у него были признаки алкогольного опьянения. Его уже задержали.

Руководство областной полиции инициировало служебное расследование.

