На Полтавщине полицейский насмерть сбил двух сестер
Водитель, по предварительным выводам, находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Полтавской области полицейский, управляя собственным Hyundai Tucson, сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине.
Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура.
«В городе Карловка работник полиции, управляя своим авто Hyundai Tucson, наехал на двух 17-летних сестер, двигавшихся по обочине. От полученных травм обе девушки погибли на месте», — сообщили в прокуратуре.
Правоохранитель сначала покинул место ДТП, однако вскоре вернулся. По предварительной информации, у него были признаки алкогольного опьянения. Его уже задержали.
Руководство областной полиции инициировало служебное расследование.
Напомним, в Киеве пьяный водитель на Tesla Model 3 сбил насмерть 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.