На Полтавщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях, связанная с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Украинские военные предупредили об угрозе применения авиационного вооружения.

Позже, согласно сообщениям мониторинговых каналов в Полтавской области, в частности, в Миргороде прогремели взрывы. По предварительной информации – сработало ПВО.

Также речь идет об атаке ракеты Х-59. Пока эта информация не подтверждена.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

Позже раздался отбой воздушной тревоги.

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