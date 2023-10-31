На Полтавщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Не пренебрегайте личной безопасностью.
Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях, связанная с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Украинские военные предупредили об угрозе применения авиационного вооружения.
Позже, согласно сообщениям мониторинговых каналов в Полтавской области, в частности, в Миргороде прогремели взрывы. По предварительной информации – сработало ПВО.
Также речь идет об атаке ракеты Х-59. Пока эта информация не подтверждена.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
Позже раздался отбой воздушной тревоги.
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