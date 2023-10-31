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На Полтавщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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На Полтавщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Полтавщину атаковали вражеские ракеты / Фото: ТСН.ua

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях, связанная с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Украинские военные предупредили об угрозе применения авиационного вооружения.

Позже, согласно сообщениям мониторинговых каналов в Полтавской области, в частности, в Миргороде прогремели взрывы. По предварительной информации – сработало ПВО.

Также речь идет об атаке ракеты Х-59. Пока эта информация не подтверждена.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

Позже раздался отбой воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
918
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