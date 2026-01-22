ТСН в социальных сетях

На Полтавщине произошло масштабное ДТП — патрульные сообщают о пострадавших (фото)

ДТП произошло на трассе М-03 в Полтавской области. Есть информация о пострадавших.

ДТП на трассе М-03 в Полтавской области / © ГАИ Полтавской области

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали.

Об этом сообщила Патрульная полиция Полтавской области.

Движение в направлении Киева сразу перекрыли и автомобили направлялись по объезду через АЗС «Укрнафта». Но со временем, в 18:23, проезд разрешили.

/ © ГАИ Полтавской области

© ГАИ Полтавской области

На месте происшествия работали все необходимые службы. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения и контролировали ситуацию.

Напомним, на днях снежная буря спровоцировала масштабное ДТП. Там столкнулись 100 автомобилей. Это произошло в США. Мощный зимний шторм привел к масштабной аварии на межштатной магистрали в Мичигане, где машины столкнулись или взлетели в кювет.

