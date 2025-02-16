На Полтавщине произошло землетрясение — второй раз за месяц

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

В Полтавской области уже второй раз за месяц произошло землетрясение.

Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в районе села Браилки.

"16 февраля в 00:48 в районе села Браилки Полтавского района зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера). Источник землетрясения расположен на глубине 2 километра", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не последовало.

Напомним, землетрясение вблизи Полтавы также произошло 1 февраля. Толчки зафиксировали на глубине 3 км.

Читайте также: