На Полтавщине пропавшего во время рыбалки мальчика обнаружили мертвым

На Полтавщине неделю разыскивали 13-летнего мальчика, который пропал во время рыбалки возле села Мусиевка Хорольской тергромады. Сегодня, 21 апреля, обнаружили его тело.

Об этом сообщили в полиции региона.

Известно, что ребенок исчез во время рыбалки неделю назад.

"Сегодня около 9.20 в водоеме работниками Управления авиации и полиции на воде было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователями полиции осуществляется досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Полтавской области утонул 9-летний мальчик.

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